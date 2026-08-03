Не вікова доплата і не за стаж: кому призначають ще 1 290 гривень до пенсії

Одна й та сама пенсія може суттєво відрізнятися залежно від того, чи має людина право на додаткові надбавки. Для окремих категорій пенсіонерів така доплата становить 1 290 гривень на місяць.

Кому призначають ще 1 290 гривень до пенсії

Право на цю надбавку мають не всі військові пенсіонери. Її призначають лише непрацюючим громадянам, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності та утримують непрацездатних членів сім'ї, нагадує Пенсійний фонд.

При цьому закон встановлює ще одну важливу умову: утриманець не повинен отримувати власну пенсію, державну соціальну допомогу чи інші соціальні виплати.

Важливо! До непрацездатних членів сім'ї, зокрема, можуть належати неповнолітні діти, діти з інвалідністю, а також інші особи, які відповідно до законодавства вважаються утриманцями пенсіонера.

Якщо ж така людина має право одразу на кілька видів державної підтримки, призначають лише одну з них: за вибором одержувача.

З чого скадається розмір виплати

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 297,50 гривні на місяць, тобто майже 1 300 гривень додатково до основної пенсії.

Зауважте! Доплату виплачують щомісяця разом із пенсією, однак вона не призначається автоматично. Для отримання виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують право на її призначення.

Після перевірки поданих документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування надбавки. Якщо пенсіонер не звернеться із заявою, виплату не призначать, навіть якщо він відповідає всім установленим вимогам.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери

Окрім цієї надбавки, українське законодавство передбачає й інші доплати до пенсії. Зокрема, окремі пенсіонери можуть отримувати вікові надбавки після досягнення 70, 75 та 80 років, підвищення за понаднормовий страховий стаж, доплати за особливі заслуги перед Україною, а також інші соціальні гарантії для визначених категорій громадян.