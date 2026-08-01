Яку надбавку призначать у серпні тисячам українців?

Пенсійний фонд автоматично виплачує щомісячну вікову компенсацію громадянам, які досягли 70, 75 або 80 років.

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера та становить:

300 гривень – після досягнення 70 років;

456 гривень – після 75 років;

570 гривень – після 80 років.

Цю надбавку призначають незалежно від виду пенсії: за віком, по інвалідності чи за вислугою років. Водночас існує важлива умова: загальний розмір пенсії разом з усіма доплатами, підвищеннями та додатковими виплатами не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Саме тому пенсіонери, які отримують менш як 10 тисяч гривень на місяць, найчастіше відповідають цьому критерію та можуть розраховувати на вікову компенсацію після досягнення відповідного віку.

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Чи потрібно подавати заяву на доплату?

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення надбавки не потрібно. Виплату призначають автоматично з дня, коли пенсіонер досягає 70, 75 або 80 років.

Якщо день народження припадає не на перше число місяця, першу доплату нараховують пропорційно кількості днів до завершення місяця.

Якщо після досягнення відповідного віку надбавка так і не з'явилася, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або перевірити інформацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Які мінімальні пенсії гарантує держава?

Окрім вікових доплат, для окремих категорій пенсіонерів держава гарантує мінімальний розмір пенсійних виплат. Якщо після всіх нарахувань пенсія не досягає встановленого рівня, Пенсійний фонд автоматично проводить доплату.

Зокрема, мінімальні гарантовані виплати становлять:

4 213 гривень для осіб віком від 80 років, які мають не менше 20 років страхового стажу (жінки) або 25 років (чоловіки);

4 050 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 79 років зі стажем не менше 30 років (жінки) або 35 років (чоловіки);

3 725 гривень для громадян молодших за 70 років, які мають аналогічний страховий стаж.

Якщо страховий стаж є меншим, гарантований мінімальний розмір пенсії визначають пропорційно до його тривалості.

Раніше ми також писали, які категорії пенсіонерів можуть отримувати одразу кілька надбавок до пенсії та як перевірити, чи призначено всі належні виплати.