Хто отримає одразу дві доплати?

Одночасно 570 і 650 гривень у серпні можуть отримати лише ті пенсіонери, які мають право і на вікову доплату, і на одноразову виплату до Дня Незалежності.

Зокрема, людина повинна досягти 80-річного віку, отримувати пенсію, що не перевищує 10 340,35 гривні, адже це одна з умов призначення вікової доплати, а також належати до однієї з категорій громадян, яким передбачена одноразова виплата до Дня Незалежності.

Лише за одночасного виконання цих умов у серпні буде нараховано обидві доплати, нагадує Пенсійний фонд.

Хто отримує вікову доплату 570 гривень?

Доплата у розмірі 570 гривень є компенсаційною виплатою за вік. Її призначають українцям, які досягли 80 років. Це найбільший розмір такої надбавки. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, щомісяця доплачують 300 гривень, а після досягнення 75 років вже 456 гривень.

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Втім, для призначення цієї доплати важливий не лише вік. Її виплачують лише тим, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Цей граничний показник не переглядався з моменту запровадження вікових доплат у 2020 році.

Зверніть увагу! Водночас вікові доплати не підсумовуються. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер не отримує одночасно 300 і 456 гривень, а розмір надбавки просто збільшується до 456 гривень. Аналогічно після 80 років встановлюється лише одна вікова доплата у розмірі 570 гривень.

Кому виплатять 650 гривень до Дня Незалежності?

Доплата у розмірі 650 гривень є одноразовою виплатою до Дня Незалежності України. Вона передбачена не для всіх пенсіонерів, а лише для окремих категорій громадян.

По 650 гривень у серпні виплатять:

членам сімей загиблих ветеранів війни;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно;

дружинам або чоловікам померлих учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге.

Отже, інформація про те, що всі пенсіонери у серпні автоматично отримають дві доплати, не відповідає дійсності. Право на 570 і 650 гривень одночасно мають лише ті громадяни, які одночасно відповідають умовам призначення обох виплат.

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