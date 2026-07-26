Кому доплатять по 1 000 гривень до Дня Незалежності?

Напередодні Дня Незалежності частина українців отримає разову грошову допомогу від держави. Для окремих категорій громадян її розмір становитиме 1 000 гривень. Виплати Пенсійний фонд має провести до 24 серпня відповідно до постанови Кабінету Міністрів №602.

Тому цьогоріч разову грошову допомогу у розмірі 1 000 гривень виплатять:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім (до 18 років на момент ув'язнення) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

дітям, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків.

Цікаво! Раніше таку виплату нараховували до 9 травня, однак кілька років тому уряд переніс дату її виплати на День Незалежності.

Які ще суми передбачені до виплати?

Не всі отримувачі разової допомоги одержать по 1 000 гривень. Залежно від категорії розмір виплати може бути меншим або більшим. Тому по 450 гривень нарахують:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

учасникам війни;

колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особам, яких примусово вивозили на роботи;

дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

А вже по 650 гривень виплатять:

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

окремим категоріям вдів та вдівців.

Хто отримає найбільші виплати до 24 серпня?

Найбільшу разову допомогу отримають люди з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні (до 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, якщо інвалідність настала внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.

Розмір виплати становить:

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Також 3 100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Зверніть увагу! Більшості пенсіонерів звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Разову грошову допомогу їм перерахує ПФУ автоматично разом із пенсією за серпень.

Нагадаємо, що у серпні окремі категорії українців отримають не лише разову допомогу до Дня Незалежності. Раніше ми писали про вікові доплати до пенсії, інші надбавки та виплати, які передбачені цього місяця.