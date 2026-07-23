Хто може отримати понад 5 000 гривень допомоги?

У серпні частина українців може отримати від держави понад 5 000 гривень. Таку суму призначають у межах базової соціальної допомоги, яка об'єднує кілька видів соціальних виплат.

Право на неї мають малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та батьки, багатодітні родини, люди з інвалідністю, особи без права на пенсію та інші категорії громадян, які відповідають установленим умовам, нагадує Пенсійний фонд. А власне розмір допомоги розраховують вже індивідуально залежно від доходів і складу сім'ї.

Як розраховують розмір допомогиу 2026 році?

За основу беруть базову величину у 4 500 гривень. Її враховують для першого члена сім'ї, дітей до 18 років і людей з інвалідністю I та II груп. Для кожного іншого повнолітнього члена сім'ї застосовують 70% цієї суми, тобто 3 150 гривень. Після цього від загального розрахункового показника віднімають середньомісячний дохід родини за останні три місяці. Саме отримана різниця і становить розмір щомісячної допомоги.

Наприклад, якщо сім'я складається з двох дорослих та однієї дитини, її розрахунковий показник становить 12 150 гривень. За середньомісячного доходу 7 020 гривень держава може призначити 5 130 гривень щомісячної допомоги.

Кому можуть відмовити у допомозі?

Виплату призначають лише за умови, що сім'я відповідає встановленим критеріям. Підставою для відмови може стати ситуація, коли працездатні члени сім'ї понад три місяці не працюють, не навчаються, не проходять військову службу, не займаються підприємницькою діяльністю та не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Також враховують майновий стан родини. Причиною відмови можуть бути заощадження понад 100 тисяч гривень, дороговартісні покупки, не пов'язані з лікуванням, навчанням чи оплатою комунальних послуг, а також друге житло або більше одного автомобіля віком до 15 років, якщо законодавством не передбачено винятків.

Як оформити допомогу в Україні?

Подати заяву можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Дія", ЦНАП або через уповноважених представників органів місцевого самоврядування. Після перевірки документів, доходів і майнового стану Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення базової соціальної допомоги та визначає її розмір.

Раніше ми також розповідали, хто може отримати грошову допомогу до Дня Незалежності України у 2026 році та який розмір виплат передбачений для різних категорій громадян.