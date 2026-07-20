Які доплати та виплати будуть українцям у серпні?

Із 1 серпня частина українців зможе отримати не лише пенсійні виплати, а й додаткову фінансову підтримку від держави. Упродовж місяця окремим категоріям громадян нарахують разову грошову допомогу до Дня Незалежності, а також автоматично перерахують пенсії через вікові доплати.

Щорічну разову допомогу виплачуватимуть відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань". Найбільші суми отримають особи з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Також 3 100 гривень держава виплатить громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. А от по 1 000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх неповнолітніх в'язнів нацистських концтаборів і гетто.

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України, а також окремі категорії вдів і вдівців отримають 650 гривень. Ще 450 гривень передбачено для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів та інших осіб, які постраждали від нацистських переслідувань.

Кому ще додатково збільшать пенсію у серпні?

Окрім разової допомоги, у серпні частина пенсіонерів отримає підвищені щомісячні виплати. Йдеться про вікові доплати, які Пенсійний фонд призначає автоматично після досягнення 70, 75 або 80 років. Однак розмір надбавки залежить від віку.

Перерахунок проводять без звернення до Пенсійного фонду. Якщо день народження пенсіонера припадає на середину місяця, надбавку за цей період нарахують пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку, а вже з наступного місяця її виплачуватимуть у повному розмірі.

Такі доплати призначають лише за умови, що загальний розмір пенсійного забезпечення не перевищує 10 340 гривень.

Чи буде індексація пенсій?

Попри додаткові виплати для окремих категорій громадян, загального підвищення пенсій із 1 серпня не передбачено. Останній масовий перерахунок відбувся у березні під час щорічної індексації, яка охопила більшість українських пенсіонерів.

Саме після неї середній розмір пенсії в Україні збільшився із 6 544 до 7 236 гривень. Водночас статистика показує, що понад 4,5 мільйона українців, або майже 45% усіх пенсіонерів, продовжують отримувати менш як 5 000 гривень на місяць.