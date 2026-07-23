Кто может получить более 5 000 гривен помощи?

В августе часть украинцев может получить от государства более 5 000 гривен. Такая сумма назначается в рамках базовой социальной помощи, которая объединяет несколько видов социальных выплат.

Право на нее имеют малообеспеченные семьи, одинокие матери и отцы, многодетные семьи, люди с инвалидностью, лица, не имеющие права на пенсию, и другие категории граждан, соответствующие установленным условиям, напоминает Пенсионный фонд. А сам размер помощи рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов и состава семьи.

Как рассчитывается размер помощи в 2026 году?

За основу берут базовую величину в 4 500 гривен. Ее учитывают для первого члена семьи, детей до 18 лет и людей с инвалидностью I и II групп. Для каждого другого совершеннолетнего члена семьи применяют 70% этой суммы, то есть 3 150 гривен. После этого из общего расчетного показателя вычитают среднемесячный доход семьи за последние три месяца. Именно полученная разница и составляет размер ежемесячной помощи.

Например, если семья состоит из двух взрослых и одного ребенка, ее расчетный показатель составляет 12 150 гривен. При среднемесячном доходе 7 020 гривен государство может назначить 5 130 гривен ежемесячного пособия.

Кому могут отказать в пособии?

Выплату назначают только при условии, что семья соответствует установленным критериям. Основанием для отказа может стать ситуация, когда трудоспособные члены семьи более трех месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу, не занимаются предпринимательской деятельностью и не состоят на учете в центре занятости.

Также учитывается имущественное положение семьи. Причиной отказа могут быть сбережения свыше 100 тысяч гривен, дорогостоящие покупки, не связанные с лечением, обучением или оплатой коммунальных услуг, а также второе жилье или более одного автомобиля возрастом до 15 лет, если законодательством не предусмотрены исключения.

Как оформить пособие в Украине?

Подать заявление можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Дія", ЦНАП или через уполномоченных представителей органов местного самоуправления. После проверки документов, доходов и имущественного положения Пенсионный фонд принимает решение о назначении базовой социальной помощи и определяет ее размер.

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