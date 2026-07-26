Кому доплатят по 1000 гривен ко Дню Независимости?

В канун Дня Независимости часть украинцев получит разовую денежную помощь от государства. Для отдельных категорий граждан ее размер составит 1000 гривен. Выплаты Пенсионный фонд должен провести до 24 августа в соответствии с постановлением Кабинета Министров №602 .

Поэтому разовую денежную помощь в размере 1 000 гривен выплатят:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним (до 18 лет к моменту заключения) заключенным концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей.

Любопытно! Ранее такую выплату начисляли до 9 мая, однако несколько лет назад правительство перенесло дату ее выплаты в День Независимости.

Какие еще суммы предусмотрены к выплате?

Не все получатели разовой помощи получат по 1000 гривен. В зависимости от категории размер выплаты может быть меньше или больше. Поэтому по 450 гривен насчитают:

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участникам войны;

бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

лицам, принудительно вывозимым на работы;

детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

А уже по 650 гривен выплатят:

членам семей погибших или умерших ветеранов войны;

членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

отдельным категориям вдов и вдовцев.

Кто получит самые большие выплаты до 24 августа?

Наибольшую разовую помощь получат люди с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние (до 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, если инвалидность наступила вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин.

Размер выплаты составляет:

I группа – 3100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Также 3100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной.

Обратите внимание! Большинству пенсионеров обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Разовую денежную помощь им перечислит ПФУ автоматически вместе с пенсией за август.

Напомним, что в августе отдельные категории украинцев получат не только разовую помощь в День Независимости. Ранее мы писали о возрастных доплатах к пенсии , других надбавках и выплатах, которые предусмотрены в этом месяце.