Кто получит сразу две доплаты?

Одновременно 570 и 650 гривен в августе могут получить только те пенсионеры, которые имеют право и на возрастную доплату, и на единовременную выплату ко Дню Независимости.

В частности, человек должен достичь 80-летнего возраста, получать пенсию, не превышающую 10 340,35 гривен, ведь это одно из условий назначения возрастной доплаты, а также относиться к одной из категорий граждан, которым предусмотрена единовременная выплата ко Дню Независимости.

Только при одновременном выполнении этих условий в августе будут начислены обе доплаты, напоминает Пенсионный фонд.

Кто получает возрастную доплату в размере 570 гривен?

Доплата в размере 570 гривен является компенсационной выплатой за возраст. Ее назначают украинцам, достигшим 80 лет. Это максимальный размер такой надбавки. Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, ежемесячно доплачивают 300 гривен, а после достижения 75 лет – уже 456 гривен.

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Впрочем, для назначения этой доплаты важен не только возраст. Ее выплачивают только тем, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен. Этот предельный показатель не пересматривался с момента введения возрастных надбавок в 2020 году.

Обратите внимание! При этом возрастные доплаты не суммируются. Например, по достижении 75 лет пенсионер не получает одновременно 300 и 456 гривен, а размер надбавки просто увеличивается до 456 гривен. Аналогично, после 80 лет устанавливается только одна возрастная доплата в размере 570 гривен.

Кому выплатят 650 гривен ко Дню Независимости?

Доплата в размере 650 гривен является единовременной выплатой ко Дню Независимости Украины. Она предусмотрена не для всех пенсионеров, а только для отдельных категорий граждан.

По 650 гривен в августе выплатят:

членам семей погибших ветеранов войны;

членам семей погибших защитников и защитниц Украины;

женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не вступили в повторный брак;

супругам или супругам умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, которые не вступили в повторный брак.

Таким образом, информация о том, что все пенсионеры в августе автоматически получат две доплаты, не соответствует действительности. Право на 570 и 650 гривен одновременно имеют только те граждане, которые одновременно соответствуют условиям назначения обеих выплат.

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