Які надбавки можна отримувати одночасно

Насамперед це вікові надбавки після досягнення 70, 75 та 80 років, які становлять від 300 до 570 гривень. Крім того, окремі непрацюючі пенсіонери можуть автоматично отримувати гарантовані мінімальні пенсійні виплати за наявності необхідного віку та страхового стажу.

Якщо людина має право й на інші надбавки, вони можуть виплачуватися одночасно за умови, що це передбачено законодавством, зауважує Пенсійний фонд. Однією з найпоширеніших є надбавка на догляд:

Сьогодні її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1 038 гривень на місяць.

Її можуть отримувати українці з інвалідністю I групи та самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду. Якщо людина одночасно має право й на інші доплати, надбавка на догляд може виплачуватися разом із ними.

Зверніть увагу! Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та медичними документами.

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Доплата за утримання дітей та інших утриманців

Непрацюючі пенсіонери також можуть претендувати на доплату за утримання дітей або інших непрацездатних членів сім'ї.

Для цивільних пенсіонерів вона становить 150 гривень на кожну дитину, а для військових пенсіонерів вже 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

Ця виплата не скасовує право на інші надбавки, якщо пенсіонер відповідає умовам їх призначення. Водночас для її оформлення потрібно подати заяву та документи до Пенсійного фонду.

Цікаво! Пенсіонери, яким раніше призначили доплату як почесним донорам, і надалі отримують її разом з основною пенсією. Наразі її розмір становить 259 гривень на місяць, однак оформити таку надбавку вперше вже неможливо.

Інші надбавки, які можуть поєднуватися

Окремі підвищення також передбачені для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, реабілітованих осіб, жителів гірських населених пунктів і членів сімей загиблих шахтарів.

Якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів доплат і закон не встановлює обмежень щодо їх поєднання, вони можуть виплачуватися разом. Для оформлення таких надбавок потрібно підтвердити відповідний статус документами.

Як перевірити, чи отримуєте всі належні виплати

Щоб переконатися, що Пенсійний фонд призначив усі належні надбавки, варто замовити витяг із пенсійної справи. Це можна зробити у сервісному центрі ПФУ, через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду або надіславши письмовий запит поштою.

Крім того, ми раніше писали про те, що одну із популярних надбавок до пенсії скасували.