Хто більше не зможе отримати доплату

Мова йде про громадян, які нещодавно отримали статус "Почесний донор України". Такі зміни набули чинності після завершення перехідного періоду, передбаченого Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, тому надбавок до пенсії більше не буде, пише ПФУ.

До 26 січня 2026 року українці могли отримати таке, якщо безоплатно здали:

40 максимально допустимих доз цільної крові;

або 60 доз плазми;

або 40 доз клітин крові методом аферезу.

Саме ці норми втратили чинність після завершення п'ятирічного перехідного періоду. Через це громадяни, які отримають статус донора після цієї дати, вже не матимуть права на пенсійну надбавку.

Хто й надалі отримуватиме доплату до премії

Для українців, які отримали статус "Почесний донор України" до 26 січня 2026 року, нічого не змінюється.

Вони й надалі зберігають усі раніше набуті права, зокрема й право на щомісячну доплату до пенсії, якщо вона була призначена відповідно до законодавства. У 2026 році розмір цієї надбавки становить 321 гривню. Сума дорівнює 10% базового прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого законом.

Пороте працівники, які здають кров, і надалі мають право на різні державні гарантії:

звільнення від роботи у день донації;

додатковий оплачуваний день відпочинку після здачі крові.

Нагадаємо, що в Україні також є надбавка до пенсії за вік. Її отримують пенсіонери, чий загальний розмір пенсійної виплати не має перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплат залежить від віку пенсіонера. Наприклад, громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень, у віці від 75 до 79 років – 456 гривень, а після досягнення 80 років надбавка становить 570 гривень. Виплати призначаються без додаткового звернення до Пенсійного фонду України – система враховує право людини на надбавку автоматично.