Кому буде надбавка до пенсії в липні 2026 і які суми

Мова йде про автоматичне нарахування вікових надбавок, повідомляє ПФУ.

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Розмір доплат залежить від віку пенсіонера:

громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

у віці від 75 до 79 років доплата становить 456 гривень (оскільки частина людей уже отримує 300 гривень, їм додають різницю);

після досягнення 80 років надбавка становить 570 гривень.

Чи треба звертатися до Пенсійного фонду

Виплати призначаються без додаткового звернення до Пенсійного фонду України – система враховує право людини на надбавку автоматично. Однак є важлива умова: загальний розмір пенсійної виплати не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Попри те, що виплата оформлюється автоматично, гроші не завжди надходять за повний місяць. Доплату призначають саме з дати досягнення відповідного віку.

Наприклад, якщо 80-річчя пенсіонера було 20 числа, у першому місяці людина отримає лише суму за дні, що залишилися до кінця місяця. Повний розмір надбавки почне надходити вже з наступного місяця.

До слова, також після виходу на пенсію частина українок може отримувати не лише основну пенсію, а й додаткову надбавку від держави. Це стосується матерів, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

Розмір доплати до пенсії залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 це 2 595 гривень, тому сума щомісячної надбавки також зросла. Залежно від підстав для її призначення вона може становити від 35% до 40% прожиткового мінімуму, тобто від 908 до 1 038 гривень на місяць.