Яким жінкам нараховують доплату до пенсії?

Окремі категорії жінок в Україні мають право на додаткову щомісячну виплату до пенсії. А саме це стосується матерів, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

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Таку надбавку призначають відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Разом з цим, розмір доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень, тому сума щомісячної надбавки також зросла. Залежно від підстав для її призначення вона може становити від 35% до 40% прожиткового мінімуму, тобто від 908 до 1 038 гривень на місяць.

Цікаво, що багатодітні матері також можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, а саме після досягнення 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Чи призначають доплату автоматично?

Надбавка не нараховується автоматично. Для її оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із відповідною заявою та пакетом документів.

Зокрема, потрібно подати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей або документи про усиновлення;

інші документи, якщо їх вимагатиме Пенсійний фонд.

Після перевірки поданих документів фахівці ПФУ ухвалюють рішення щодо призначення доплати. Однак право на пенсію за особливі заслуги можуть мати не лише матері. Якщо жінка померла або була позбавлена батьківських прав, таку надбавку може оформити батько, який самостійно виховав п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери?

Окрім пенсії за особливі заслуги, українське законодавство передбачає й інші надбавки до пенсійних виплат. Зокрема, додаткові кошти можуть отримувати пенсіонери віком від 70 років, люди, які потребують постійного стороннього догляду, а також особи, які мають понаднормовий страховий стаж.