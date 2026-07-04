Кому будет начислена надбавка к пенсии в июле 2026 года и в каком размере

Речь идет об автоматическом начислении возрастных надбавок, сообщает ПФУ.

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Размер надбавок зависит от возраста пенсионера:

граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

в возрасте от 75 до 79 лет доплата составляет 456 гривен (поскольку часть людей уже получает 300 гривен, им добавляют разницу);

после достижения 80 лет надбавка составляет 570 гривен.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Выплаты назначаются без дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины – система учитывает право человека на надбавку автоматически. Однако есть важное условие: общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривен.

Несмотря на то, что выплата оформляется автоматически, деньги не всегда поступают за полный месяц. Доплату назначают именно с даты достижения соответствующего возраста.

Например, если 80-летие пенсионера пришлось на 20-е число, в первом месяце человек получит только сумму за дни, оставшиеся до конца месяца. Полный размер надбавки начнет поступать уже со следующего месяца.

К слову, также после выхода на пенсию часть украинок может получать не только основную пенсию, но и дополнительную надбавку от государства. Это касается матерей, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста.

Размер доплаты к пенсии зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен, поэтому сумма ежемесячной надбавки также увеличилась. В зависимости от оснований для ее назначения она может составлять от 35% до 40% прожиточного минимума, то есть от 908 до 1 038 гривен в месяц.