Хто може отримати надбавку до пенсії за особливі заслуги

До прикладу, право на таку надбавку мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, пише ПФУ.

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Під час визначення права на виплату також враховуються офіційно усиновлені діти. Надбавка може бути встановлена до пенсії:

за віком;

по інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Яка сума доплати до пенсії 2026

Розмір доплати визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Сума доплати залежить від кількості дітей. Наразі передбачені такі розміри виплат:

за п'ятьох дітей – 35% прожиткового мінімуму, або 908 гривень;

за шістьох дітей – 36%, або 934 гривні;

за сімох дітей – 37%, або 960 гривень;

за вісьмох дітей – 38%, або 986 гривень;

за дев'ятьох дітей – 39%, або 1 012 гривень;

за десятьох і більше дітей – 40%, або 1 038 гривень.

Що буде після смерті отримувача

Якщо людина, якій була призначена така надбавка, помирає, частину доплати можуть врахувати під час оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника для членів її сім'ї.

У такому випадку одному непрацездатному члену родини можуть виплачувати 70% від суми надбавки, а якщо таких членів сім'ї двоє або більше – 90%.

Яка ще надбавка до пенсії є в Україні

В Україні діють і щомісячні доплати до пенсії за вік. Після досягнення 70 років пенсіонерам призначають доплату 300 гривень, після 75 років у 456 гривень, а після 80 років у 570 гривень.

Нарахування відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць доплату виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження.