Кто может получить надбавку к пенсии за особые заслуги

Например, право на такую надбавку имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста, пишет ПФУ.

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При определении права на выплату также учитываются официально усыновленные дети. Надбавка может быть установлена к пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет.

Какова сумма доплаты к пенсии в 2026 году

Размер доплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

Сумма доплаты зависит от количества детей. В настоящее время предусмотрены следующие размеры выплат:

на пятерых детей – 35 % прожиточного минимума, или 908 гривен;

на шестерых детей – 36 %, или 934 гривны;

на семерых детей – 37 % или 960 гривен;

на восьмерых детей – 38 %, или 986 гривен;

на девять детей – 39 %, или 1 012 гривен;

на десять и более детей – 40%, или 1 038 гривен.

Что будет после смерти получателя

Если человек, которому была назначена такая надбавка, умирает, часть доплаты может быть учтена при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для членов его семьи.

В таком случае одному нетрудоспособному члену семьи могут выплачивать 70% от суммы надбавки, а если таких членов семьи двое или более – 90%.

Какие еще надбавки к пенсии существуют в Украине

В Украине действуют и ежемесячные доплаты к пенсии по возрасту. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.