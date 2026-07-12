Кто больше не сможет получить доплату

Речь идет о гражданах, которые недавно получили статус "Почетный донор Украины". Эти изменения вступили в силу после завершения переходного периода, предусмотренного Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", поэтому надбавок к пенсии больше не будет, пишет ПФУ.

До 26 января 2026 года украинцы могли получить такую доплату, если бесплатно сдали:

40 максимально допустимых доз цельной крови;

или 60 доз плазмы;

или 40 доз клеток крови методом афереза.

Именно эти нормы утратили силу после завершения пятилетнего переходного периода. В связи с этим граждане, получившие статус донора после этой даты, уже не будут иметь права на пенсионную надбавку.

Кто и в дальнейшем будет получать доплату к премии

Для украинцев, получивших статус "Почетный донор Украины" до 26 января 2026 года, ничего не меняется.

Они по-прежнему сохраняют все ранее приобретенные права, в том числе право на ежемесячную доплату к пенсии, если она была назначена в соответствии с законодательством. В 2026 году размер этой надбавки составляет 321 гривну. Эта сумма равна 10% базового прожиточного минимума на одного человека, установленного законом.

Кроме того, работники, сдающие кровь, по-прежнему имеют право на различные государственные гарантии:

освобождение от работы в день донации;

дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови.

Напомним, что в Украине также существует надбавка к пенсии по возрасту. Ее получают пенсионеры, общий размер пенсионных выплат которых не превышает 10 340,35 гривен.

Размер надбавок зависит от возраста пенсионера. Например, граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен, в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после достижения 80 лет надбавка составляет 570 гривен. Выплаты назначаются без дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины – система учитывает право человека на надбавку автоматически.