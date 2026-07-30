Какие надбавки можно получать одновременно

Прежде всего, это возрастные надбавки по достижении 70, 75 и 80 лет, которые составляют от 300 до 570 гривен. Кроме того, отдельные неработающие пенсионеры могут автоматически получать гарантированные минимальные пенсионные выплаты при наличии необходимого возраста и страхового стажа.

Если человек имеет право и на другие надбавки, они могут выплачиваться одновременно при условии, что это предусмотрено законодательством, отмечает Пенсионный фонд. Одной из самых распространенных является надбавка на уход:

Сегодня ее размер составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 1 038 гривен в месяц.

Ее могут получать украинцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Если человек одновременно имеет право и на другие надбавки, надбавка на уход может выплачиваться вместе с ними.

Обратите внимание! Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и медицинскими документами.

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Доплата на содержание детей и других иждивенцев

Неработающие пенсионеры также могут претендовать на доплату за содержание детей или других нетрудоспособных членов семьи.

Для гражданских пенсионеров она составляет 150 гривен на каждого ребенка, а для военных пенсионеров – 1 297,50 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Эта выплата не отменяет право на другие надбавки, если пенсионер соответствует условиям их назначения. В то же время для ее оформления необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

Интересно! Пенсионеры, которым ранее была назначена доплата как почетным донорам, и в дальнейшем получают ее вместе с основной пенсией. В настоящее время ее размер составляет 259 гривен в месяц, однако оформить такую надбавку впервые уже невозможно.

Другие надбавки, которые могут суммироваться

Отдельные надбавки также предусмотрены для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, жертв нацистских преследований, реабилитированных лиц, жителей горных населенных пунктов и членов семей погибших шахтеров.

Если пенсионер одновременно имеет право на несколько видов надбавок и закон не устанавливает ограничений на их совмещение, они могут выплачиваться вместе. Для оформления таких надбавок необходимо подтвердить соответствующий статус документами.

Как проверить, получаете ли вы все причитающиеся выплаты

Чтобы убедиться, что Пенсионный фонд назначил все причитающиеся надбавки, стоит заказать выписку из пенсионного дела. Это можно сделать в сервисном центре ПФУ, через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда или отправив письменный запрос по почте.

Кроме того, мы ранее писали о том, что одну из популярных надбавок к пенсии отменили.