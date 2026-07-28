Чем отличаются страховой и трудовой стаж

В частности, именно страховой стаж влияет на пенсию в 2026 году, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины .

Понятие страховой стаж , введенное в 2004 году, отличается от понятия трудового стажа – именно условиями зачисления.

Дело в том, что подтверждением трудового стажа (речь о периодах работы до 2004 года) являются записи в трудовой книжке и других документах.

В то же время страховой стаж засчитывается исключительно на основе уплаты страховых взносов.

Если работодатель уплатил с официально задекларированного заработка работника единый социальный взнос в размере, не меньше установленного законодательством минимальный, такой период работы засчитывается в страховой стаж,

– объяснили в ПФУ.

Если взносы не уплачиваются или уплачиваются в размере меньше минимального, то период деятельности в стаж не засчитывается или же засчитывается значительно меньшая его продолжительность.

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Если ЕСВ не платится, то человек теряет возможность приобретения страхового стажа. То есть человек может просто не выйти на пенсию.

Напомним, что украинцы также имеют право докупить стаж . Человек может заключить договор не менее года и платить взносы ежемесячно. В настоящее время минимальная уплата единого взноса составляет 1902,34 гривны в месяц.