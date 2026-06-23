Как докупить страховой стаж

В частности, существует два варианта, как выкупить стаж в Украине, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Читайте также: Какой будет пенсия, если у вас стаж 31 год

Первый — это сразу оплатить стаж за месяцы, когда человек не работал или работал неофициально. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 3 804,68 гривны в месяц.

Но есть нюанс — сумму следует внести полностью. Это делается в течение 10 дней после заключения договора.

Кроме того, договор можно заключить как минимум на год и вносить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц, а за полный год — около 23 тысяч гривен.

Чтобы заключить договор, необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением о заключении договора. К нему следует приложить:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию трудовой книжки (при наличии);

справку о страховом стаже.

Следует добавить, что докупить стаж можно только за периоды, когда человек не работал официально и не вел предпринимательскую деятельность. Если лицо было застраховано, но взносы не уплачивало, то докупить стаж не сможет.

Что еще следует знать о страховом стаже

Итак, страховой стаж имеет большое значение в Украине. От него зависит не только право на пенсию, но и другие социальные аспекты — больничные, пособие по безработице и т. д.

В частности, за каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия человека увеличивается. Она растет на 1%.

А в страховой стаж украинское законодательство позволяет включать не только трудовую деятельность. Например, период ухода за ребенком до трех лет может стать частью стажа.