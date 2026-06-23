Як докупити страховий стаж

Зокрема, існує два варіанти, як купити стаж в Україні, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 31 рік

Перший – це одразу оплатити стаж за місяці, коли людина не працювала або працювала не офіційно. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3 804,68 гривні за місяць.

Але є нюанс – суму слід внести повністю. Це робиться протягом 10 днів після укладення договору.

Крім того, договір можна укласти щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць, а за повний рік – близько 23 тисячі гривень.

Аби укласти договір, потрібно звернутися до податкової служби з заявою про укладення договору. А до неї слід додати:

копію документа, який посвідчує особу;

копію трудової книжки (за наявності);

довідку про страховий стаж.

Слід додати, що докупити стаж можна лише за періоди, коли людина не працювала офіційно та не провадила підприємницьку діяльність. Якщо особа була застрахована, але внески не сплачувала, то докупити стаж не зможе.

Що ще слід знати про страховий стаж

Отже, страховий стаж є важливим в Україні. Від нього залежить не тільки право на пенсію, а ще й інші соціальні аспекти – лікарняні, допомога по безробіттю тощо.

Зокрема, за кожен повний рік понаднормового стажу пенсія у людині збільшується. Вона зростає на 1%.

А до страхового стажу українське законодавство дозволяє включати не тільки працю. Наприклад, період догляду за дитиною до трьох років може стати частиною стажу.