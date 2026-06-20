Кому зарахують додатковий стаж у 2026 році?

Під час призначення пенсії враховується не лише офіційний трудовий стаж. У низці випадків до нього можуть включити й періоди, коли людина не працювала, але виконувала соціально важливі обов'язки. Зокрема, це стосується догляду за дитиною, який за певних умов може вплинути як на право виходу на пенсію, так і на розмір майбутніх виплат, нагадує Пенсійний фонд.

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До прикладу, українське законодавство дозволяє включати до страхового стажу період догляду за дитиною до трьох років. Це стосується як батьків, які перебували у відпустці по догляду за дитиною, так і тих, хто тимчасово не працював через необхідність доглядати малюка.

Водночас у 2026 році уточнено перелік осіб, за яких у період догляду за дитиною здійснюється пенсійне страхування. До них належать особи, які доглядають за дитиною до одного року та отримують відповідні державні виплати, а також батьки, які офіційно перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та непрацюючі громадяни, які здійснюють догляд за дітьми віком від одного до трьох років.

Саме ці періоди можуть бути враховані при визначенні страхового стажу, що особливо важливо для тих, кому не вистачає необхідної кількості років для призначення пенсії.

Які документи підтверджують право на зарахування стажу?

Перелік документів залежить від того, коли саме особа перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Якщо цей період припав на час до 2004 року, зазвичай достатньо надати свідоцтво про народження дитини або її паспорт.Для окремих випадків у 2004 році може знадобитися довідка органів соціального захисту про отримання або неотримання допомоги на дитину.

Якщо догляд здійснювався після 1 січня 2004 року, інформацію переважно підтверджують дані з реєстрів Пенсійного фонду. Водночас у деяких випадках можуть додатково вимагати наказ про надання відпустки для догляду за дитиною та свідоцтво про її народження.

Чи входить відпустка по догляду за дитиною до стажу за професією?

Період догляду за дитиною до трьох років зараховується не лише до загального страхового стажу, а й до стажу роботи за професією або спеціальністю. Крім того, якщо це передбачено законодавством і підтверджено необхідними документами, до такого стажу можуть включити й час догляду за дитиною до шести років.