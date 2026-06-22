Чи можна піти на пенсію, маючи 31 рік стажу?
Наразі 31 року офіційного стажу достатньо, щоб вийти на заслужений відпочинок, повідомляє Пенсійний фонд.
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Мінімуми для виходу на пенсію залежать від віку. У 2026 році вони такі:
- для виходу на пенсію в 60 років, мінімум – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум складає уже орієнтовно – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Тобто, маючи 31 рік стажу, особа може вийти на пенсію в 63 роки. При розрахунках її виплати, врахуємо, що:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- така особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
За вказаних вище умов, пенсія складатиме орієнтовно – 5,1 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 31 рік / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Зауважимо, вимоги до стажу будуть змінюватись. Йдеться про показники для 60 та 63 років. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року. А от для 65 мінімум поки не планують коригувати.