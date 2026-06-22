Що відбувається з пенсіями та до чого тут індексація

Причиною таких подій є неправильне застосування індексації виплат, про що повідомили у матеріалі OBOZ.UA.

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Згідно з інформацією, замість перерахунку ПФУ просто підвищує новопризначені пенсії на незначну суму. Зазвичай це до 125 гривень.

Це має негативний вплив на громадян країни. Ба більше, подібні практики визнавав незаконними й Верховний Суд. Наприклад, Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу №440/3770/26. Позов подав місцевий мешканець до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Пенсіонер наполягав, що при розрахунку виплат ПФУ проігнорував послідовне збільшення показника середньої зарплати на встановлені урядом коефіцієнти за період з 2021 по 2026 роки.

Але представники фонду стверджували, що пенсія була обчислена на базі зарплати за 2017 – 2019 років. Тобто підстав для автоматичної індексації не було.

Тобто замість перерахунку пенсіонеру нараховували фіксовані доплати у розмірі від 100 до 135 гривень.

Суддя наголосив: ПФУ зобов’язаний перерахувати пенсію шляхом послідовного множення базового показника на всі відповідні коефіцієнти: 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 та 1,115.

У матеріалі навели приклад, який доводять, що "нові пенсіонери" отримують більше. Наприклад, якщо людина з середньою зарплатою та 35 роками стажу вийшла на пенсію у 2013 році, а під час реформи у 2017 році його пенсію перерахували.

Тоді всім пенсіонерам виплати розрахували виходячи із середньої зарплати по країні у розмірі 3 764,4 гривні,

– йдеться у тексті.

А далі цифру збільшували під час індексації. А від того моменту виплату індексували сім разів. Зараз у пенсії врахована зарплатна база 8 913,8 гривні. І без урахування доплат людині передбачено 3 119,8 гривні.

Але проблема полягає у тому, що такий самий пенсіонер (маючи середню зарплату й 35 років стажу) цього року матиме зарплатну базу 15 057,09 гривні. А пенсія його становитиме 5269,9 гривні.

Тобто він отримуватиме більше, ніж той, хто просто вийшов на пенсію раніше.

Що ще варто знати про пенсії

У липні доплати до пенсії можуть отримати українці 70 років та старше. Ця доплата надається автоматично.

Українці, що не мають страхового стажу, бо ніколи не працювали офіційно, не можуть розраховувати на пенсії. Однак їм передбачена соціальна допомога від уряду.