Хто може отримати доплату за віком у липні 2026 року?

Ця доплата надається пенсіонерам старше 70 років, повідомляє ПФУ.

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Також вимогами для отримання цієї доплати є те, що:

особа отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату (тобто, з урахуванням всіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати залежить від віку. Наразі він такий:

для людей з 70 по 74 роки доплата за віком складає – 300 гривень;

доплата за віком складає – 300 гривень; з 75 по 79 років вона – 456 гривень;

вона – 456 гривень; від 80 років пенсіонери можуть отримати – 570 гривень.

Така доплата нараховується та зростає автоматично. Для цього звертатись у ПФУ непотрібно.

Зауважимо, нарахування цієї доплати вперше відбувається з дня досягнення відповідного віку. Тобто, здійснюється розрахунок, згідно з кількістю днів.

Якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– повідомляє ПФУ.

Нагадаємо, наразі українці можуть вийти на пенсію за віком, починаючи з 60 років. Для цього потрібно набути достатньо стажу. Наприклад, для 60 років у 2026 мінімум 33 роки страхового стажу, 63 років – 23 роки страхового стажу. А от, щоб піти на заслужений відпочинок в 65 років, вистачить і 15 років стажу.