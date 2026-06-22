Что происходит с пенсиями и какое отношение к этому имеет индексация

Причиной таких событий является неправильное применение индексации выплат, о чем сообщили в материале OBOZ.UA.

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Согласно информации, вместо перерасчета ПФУ просто повышает вновь назначенные пенсии на незначительную сумму. Обычно это до 125 гривен.

Это оказывает негативное влияние на граждан страны. Более того, подобные практики признавал незаконными и Верховный Суд. Например, Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело №440/3770/26. Иск подал местный житель в адрес Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Пенсионер настаивал, что при расчете выплат ПФУ проигнорировал последовательное увеличение показателя средней зарплаты на установленные правительством коэффициенты за период с 2021 по 2026 годы.

Однако представители фонда утверждали, что пенсия была рассчитана на основе зарплаты за 2017–2019 годы. То есть оснований для автоматической индексации не было.

То есть вместо перерасчета пенсионеру начисляли фиксированные доплаты в размере от 100 до 135 гривен.

Судья подчеркнул: ПФУ обязан пересчитать пенсию путем последовательного умножения базового показателя на все соответствующие коэффициенты: 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115.

В материале приведен пример, доказывающий, что "новые пенсионеры" получают больше. Например, если человек со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013 году, а во время реформы в 2017 году его пенсию пересчитали.

Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3 764,4 гривны,

– говорится в тексте.

Далее эту цифру увеличивали при индексации. С того момента выплату индексировали семь раз. Сейчас в пенсии учтена зарплатная база в размере 8 913,8 гривны. И без учета доплат человеку положено 3 119,8 гривны.

Но проблема заключается в том, что такой же пенсионер (имея среднюю зарплату и 35 лет стажа) в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 гривен. А его пенсия составит 5269,9 гривен.

То есть он будет получать больше, чем тот, кто просто вышел на пенсию раньше.

Что еще стоит знать о пенсиях

В июле доплаты к пенсии могут получить украинцы в возрасте 70 лет и старше. Эта доплата предоставляется автоматически.

Украинцы, не имеющие страхового стажа, поскольку никогда не работали официально, не могут рассчитывать на пенсию. Однако для них предусмотрена социальная помощь от правительства.