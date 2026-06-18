Будет ли пенсия без стажа

Дело в том, что при таких обстоятельствах человек не имеет права на пенсию, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Стаж — это главный критерий, определяющий возраст выхода на пенсию,

– напоминают в ПФУ.

Если же у человека менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи. Она предусмотрена вместо пенсионных выплат.

Но пособие назначается также при определенных условиях. Человек должен соответствовать следующим критериям:

не получает пенсию или другие социальные выплаты;

являться малообеспеченным лицом (то есть человек, чей среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность).

Следует также напомнить, что с 1 января текущего года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен в месяц. А размер помощи составляет 30% от этой суммы. На данный момент это 778,50 гривен.

Однако Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15094 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Законопроект предусматривает введение нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи. Её, в частности, смогут получать лица, не имеющие права на пенсию.

Общая сумма поддержки будет определяться как разница между установленным базовым уровнем помощи и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

В целом, размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Что еще стоит знать о стаже и пенсиях

Украинцы в 2026 году могут получить 1 038 гривен к пенсии. Речь идет о "надбавке на уход".

По разным причинам пенсионерам может перестать поступать пенсия. В таких случаях следует обратиться в Пенсионный фонд.