Каковы требования к страховому стажу в 2026 году?

Для выхода на пенсию по возрасту в Украине необходимо выполнить требования по страховому стажу. В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет гражданин должен иметь не менее 33 лет официального стажа, в течение которого уплачивались страховые взносы, поясняет Пенсионный фонд.

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В то же время для тех, кто не накопил необходимого количества лет стажа, закон предусматривает возможность выхода на пенсию позже. Так, в 63 года право на пенсионные выплаты будут иметь лица с минимум 23 годами страхового стажа, а в 65 лет достаточно будет 15 лет.

На этом фоне украинцы, имеющие 42 или 43 года страхового стажа, значительно превышают установленные требования и могут беспрепятственно оформить пенсию после достижения 60-летнего возраста.

Какой может быть пенсия при стаже 42 или 43 года?

Размер пенсионных выплат зависит не только от продолжительности страхового стажа, но и от уровня официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Именно поэтому люди с одинаковым количеством отработанных лет могут получать разные пенсии.

Для примера рассмотрим ситуацию, когда человек в течение трудовой деятельности получал официальную зарплату в размере 10 тысяч гривен. По данным пенсионного калькулятора, в таком случае при страховом стаже 42 года ориентировочный размер пенсии составит около 4 700 гривен в месяц.

Если же страховой стаж составляет 43 года, расчетная пенсия может вырасти примерно до 4 800 гривен. Хотя разница между показателями незначительна, каждый дополнительный год официальной работы влияет на коэффициент стажа и увеличивает будущую выплату.

Почему большой стаж не гарантирует высокую пенсию?

Распространено мнение, что чем больше лет человек проработал, тем выше будет его пенсия. На самом деле страховой стаж является лишь одним из факторов расчета.

Не менее важное значение имеет уровень заработной платы. Если в течение многих лет работник получал невысокую официальную зарплату или часть дохода "в конверте", размер будущей пенсии может оказаться значительно меньше, чем ожидается, даже при наличии более 40 лет стажа.

Именно поэтому при определении пенсии учитывается не только количество отработанных лет, но и сумма уплаченных страховых взносов.

Как можно увеличить пенсионные выплаты?

После выхода на пенсию украинцы могут рассчитывать на дополнительные надбавки, которые назначаются в зависимости от возраста. Такие доплаты начисляются автоматически и выплачиваются вместе с пенсией.

В настоящее время пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет могут получать ежемесячную доплату до 300 гривен. Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет максимальный размер надбавки составляет до 456 гривен, а лицам, достигшим 80 лет, государство доплачивает до 570 гривен ежемесячно.