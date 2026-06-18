Які вимоги до страхового стажу у 2026 році?

Для виходу на пенсію за віком в Україні необхідно виконати вимоги щодо страхового стажу. У 2026 році для призначення пенсії у 60 років громадянин повинен мати щонайменше 33 роки офіційного стажу, протягом якого сплачувалися страхові внески, пояснює Пенсійний фонд.

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Водночас для тих, хто не накопичив необхідної кількості років стажу, закон передбачає можливість виходу на пенсію пізніше. Так, у 63 роки право на пенсійні виплати матимуть особи з мінімум 23 роками страхового стажу, а у 65 років достатньо буде 15 років.

На цьому тлі українці, які мають 42 або 43 роки страхового стажу, значно перевищують встановлені вимоги та можуть безперешкодно оформити пенсію після досягнення 60-річного віку.

Якою може бути пенсія за стажу 42 або 43 роки?

Розмір пенсійної виплати залежить не лише від тривалості страхового стажу, а й від рівня офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Саме тому люди з однаковою кількістю відпрацьованих років можуть отримувати різні пенсії.

Для прикладу розглянемо ситуацію, коли особа протягом трудової діяльності отримувала офіційну зарплату на рівні 10 тисяч гривень. За даними пенсійного калькулятора, у такому випадку при страховому стажі 42 роки орієнтовний розмір пенсії становитиме близько 4 700 гривень на місяць.

Якщо ж страховий стаж складає 43 роки, розрахункова пенсія може зрости приблизно до 4 800 гривень. Хоча різниця між показниками є незначною, кожен додатковий рік офіційної роботи впливає на коефіцієнт стажу та збільшує майбутню виплату.

Чому великий стаж не гарантує високої пенсії?

Поширеною є думка, що чим більше років людина працювала, тим вищою буде її пенсія. Насправді страховий стаж є лише одним із факторів розрахунку.

Не менш важливе значення має рівень заробітної плати. Якщо протягом багатьох років працівник отримував невисоку офіційну зарплату або частину доходу в "конверті", розмір майбутньої пенсії може виявитися значно меншим, ніж очікується навіть за наявності понад 40 років стажу.

Саме тому під час визначення пенсії враховується не лише кількість відпрацьованих років, а й сума сплачених страхових внесків.

Як можна збільшити пенсійні виплати?

Після виходу на пенсію українці можуть розраховувати на додаткові надбавки, які призначаються залежно від віку. Такі доплати нараховуються автоматично та виплачуються разом із пенсією.

Наразі пенсіонери віком від 70 до 74 років можуть отримувати щомісячну доплату до 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років максимальний розмір надбавки становить до 456 гривень, а особам, які досягли 80 років, держава доплачує до 570 гривень щомісяця.