Можно ли выйти на пенсию, имея 31 год стажа?

В настоящее время 31 года официального стажа достаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых, сообщает Пенсионный фонд.

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Минимальные требования для выхода на пенсию зависят от возраста. В 2026 году они следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет – минимум 33 года страхового стажа;

в 63 года минимум составляет уже ориентировочно – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, имея 31 год стажа, человек может выйти на пенсию в 63 года. При расчете его выплат учтём, что:

у этого человека был доход в размере 15 тысяч гривен;

он выходит на пенсию на общих условиях.

При указанных выше условиях пенсия составит ориентировочно 5,1 тысячи гривен.



Какова будет пенсия при стаже 31 год / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.

Отметим, что требования к стажу будут меняться. Речь идет о показателях для 60 и 63 лет. Они будут ежегодно расти до 2028 года. А вот для 65 лет минимум пока не планируют корректировать.