Удастся ли выйти на пенсию в 2026 году?

Да, но не сразу после достижения 60 лет . Украинцы, которые в 2026 году будут иметь 28 лет страхового стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту в этом возрасте.

В то же время, такого стажа будет достаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года, если выполнены другие требования пенсионного законодательства, напоминает Пенсионный фонд .

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 23 лет страхового стажа.

Таким образом, 28 лет страхового стажа не дают права на пенсию в 60 лет, но позволяют оформить ее по достижении 63-летнего возраста.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какая будет пенсия за 28 лет страхового стажа?

Количество лет страхового стажа само по себе не определяет размер пенсии. Даже люди с одинаковым стажем могут получать разные суммы.

Справка: При расчете пенсии учитывают не только страховой стаж, но и размер официальной заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос, а также показатель средней заработной платы, применяемый для исчисления пенсий.

При наличии 28 лет страхового стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,28. В то же время, окончательный размер выплаты будет зависеть от официального заработка человека. Чем выше была зарплата, с которой уплачивались страховые взносы, тем больше будет пенсия.

Если часть дохода выплачивали неофициально или заработок был невысоким, это может существенно повлиять на размер предстоящей выплаты.

Ранее мы также писали о том, что будет с украинцами, не накопившими необходимый страховой стаж для выхода на пенсию. В этом случае право на пенсионные выплаты зависит от количества лет стажа и возраста человека.