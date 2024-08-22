Доплата до пенсії для 80-річних: скільки отримають пенсіонери

В Україні, після досягнення 80-річного віку, пенсіонери отримують додаткову фінансову допомогу від держави. Ця доплата спрямована на підтримку тих, хто потребує особливої уваги через вік та можливі медичні потреби.

Які надбавки можна отримати після 80 років

Пенсіонери, які досягають 80-річного віку, отримають доплату до пенсії в розмірі 570 гривень автоматично. Ця виплата нараховується в місяць, коли особа святкує свій 80-й день народження. Важливо зазначити, що для отримання цієї доплати пенсія має бути меншою за 10 340,35 гривні.

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Водночас самотні пенсіонери віком від 80 років можуть отримати ще додаткові гроші. Ті, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я, мають право на щомісячну доплату до пенсії.

Зауважте! На сьогодні розмір цієї надбавки складає 944 гривні, що еквівалентно 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щоб отримати цю доплату, необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви слід додати такі документи: