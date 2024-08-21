Коли призначається пенсія по інвалідності

Це охоплює випадки каліцтва, не пов'язаного з трудовою діяльністю, а також інвалідності з дитинства. Однак для призначення пенсії необхідна наявність страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Отже, обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності, відповідно до закону, який діє з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.

Зверніть увагу! Особи, які були визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за умови наявності 15 років страхового стажу.

Вимоги до стажу для отримання пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності для осіб з інвалідністю І та ІІ групи

З 1 січня 2016 року пенсії по інвалідності для осіб з інвалідністю І та ІІ групи призначаються за умови наявності страхового стажу від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому було встановлено інвалідність.

Пенсії по ІІІ групі інвалідності

Для отримання пенсії по ІІІ групі інвалідності, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року для ІІ групи інвалідності, на момент звернення за пенсією необхідно мати від 1 до 14 років страхового стажу, залежно від віку, в якому було встановлено інвалідність або настала смерть годувальника.

Важливо! Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Мінімальні виплати по інвалідності

Уряд встановив мінімальні суми виплат по інвалідності, які не можуть бути нижчими за визначені значення:

для I групи інвалідності – 2 760 гривень;

для II та III групи інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи – 2 093 гривень.

Важливо! До пенсії у зв'язку з інвалідністю можуть додаватися надбавки, підвищення, додаткові пенсії, а також пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на це право.