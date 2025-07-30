Через обмежене фінансування програму ООН завершили. Через це пенсіонери з 9 областей залишаться без додаткової грошової допомоги.

Кому скасували виплати в серпні?

З серпня 2023 року Мінсоцполітики, ПФУ і Всесвітня продовольча програма ООН фінансово допомагали вразливих категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Гроші виплачували людям, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій. Серед них:

пенсіонери;

особи з інвалідністю (включаючи дітей);

громадяни без права на пенсію;

Так, гроші щомісяця надходили жителям Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей. З серпня виплати цим громадянам припинять.

Чому припинили виплату?

У липні у зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами, програму від ООН завершено. Липневі виплати – останні в межах цієї програми.

У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги.