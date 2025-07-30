Кому отменили выплаты в августе?

С августа 2023 года Минсоцполитики, ПФУ и Всемирная продовольственная программа ООН финансово помогали уязвимым категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Деньги выплачивали людям, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий, имеют низкие доходы и не получают других денежных пособий от международных организаций. Среди них:

пенсионеры;

лица с инвалидностью (включая детей);

граждане без права на пенсию;

Так, деньги ежемесячно поступали жителям Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей. С августа выплаты этим гражданам прекратят.

Почему прекратили выплату?

В июле в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программу от ООН завершена. Июльские выплаты – последние в рамках этой программы.

В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть возобновлена или заменена на другую форму помощи.