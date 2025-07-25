Кто имеет право на помощь от ООН?

Запись в очередь на получение средств открыли в Ромнах Сумской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ООН в Сумской области.

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Регистрацию открыли для ВПО, которые переехали не более полугода назад и беженцев, которые вернулись из-за границы. Еще одно условие – иметь доход, меньше 5400 гривен на человека.

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 гривен на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен. Однако исключения есть для:

семьи, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семьи, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).

Как оформить помощь от ООН?

Заявки на помощь от ООН будут принимать от жителей Роменской громады представители благотворительного фонда "Право на защиту". Все желающие смогут попасть на прием в пункт сбора данных исключительно по предварительной записи. Для оформления нужны следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

документы, где подтверждается категория уязвимости;

номер телефона заявителя.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Регистрацию откроют 28 июля.