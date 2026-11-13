Пенсії зростуть на майже 600 гривень: хто отримає надбавку вже у листопаді

Українські пенсіонери можуть розрахувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Умови для нарахування коштів залежать від кількох важливих критеріїв.

Хто має право на додаткові виплати за віком у листопаді

У листопаді 2026 року частина пенсіонерів отримає щомісячну вікову надбавку, яка може досягати 570 гривень. Головна умова для нарахування цих коштів полягає в тому, що загальний розмір пенсії одержувача не повинен перевищувати 10 340,35 гривні, повідомив Пенсійний фонд України.

Зверніть увагу! Водночас компенсація належить виключно тим громадянам, які оформили пенсію за віком, тоді як для інших видів виплат вона не передбачена.

Розмір щомісячної компенсації диференційований та напряму залежить від досягнутого людиною віку. Чим старший одержувач, тим вагомішу допомогу нараховує держава:

громадянам віком від 70 до 74 років виплачують 300 гривень;

пенсіонери віком від 75 до 79 років мають право на 456 гривень;

для осіб віком від 80 років і старше встановлено максимальну доплату у 570 гривень.

Зауважимо, сума надбавки за перший місяць після дня народження нерідко викликає запитання у пенсіонерів через неповний розмір. Річ у тім, що компенсацію виплачують пропорційно, починаючи від конкретної дати народження літньої людини. Повну фіксовану суму одразу отримують лише ті громадяни, чий день народження припадає на 1-ше число місяця.

Важливо! Для оформлення цих грошей бігти до сервісних центрів або стояти у чергах пенсіонерам не доведеться. Усі розрахунки фахівці виконують автоматично на основі інформації з Державного реєстру застрахованих осіб.

До слова, українці мають право отримати допомогу при догляді за родичем. Сума компенсації не фіксована, її визначають індивідуально для кожної родини. Наразі така виплата сягає 3 209 гривень. Проте, аби отримати ці кошти, "доглядач" має відповідати визначеним критеріям та подати документи у ПФУ.