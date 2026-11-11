Догляд за родичем може приносити гроші: кому платитиме держава

Кому призначена фінансова виплата за догляд

Українці, які проживають разом із людиною з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та доглядають за нею, мають право на щомісячну допомогу. У 2026 році максимальний розмір такої компенсації сягає 3209 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

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При цьому розмір виплати не є фіксованим, адже його визначають індивідуально для кожної родини. Головним критерієм під час розрахунків виступає середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців.

Які головні умови для нарахування коштів

Важливо розуміти, що гроші нарахують лише за умови, якщо людина дійсно потребує постійного стороннього догляду. Цей факт має бути обов'язково підтверджений офіційним висновком лікарської комісії.

Крім того, базовою вимогою є спільна реєстрація або фактичне проживання на одній житловій площі. Цікаво, що ваше офіційне працевлаштування жодним чином не позбавляє вас права на ці гроші, тому звільнятися з роботи не доведеться.

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Куди нести заяву та скільки часу діятиме виплата

Зазвичай держава погоджує таку допомогу на шість місяців, після чого процедуру треба повторювати. Однак, якщо ви є непрацюючим пенсіонером, цей термін автоматично подовжують до одного року.

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Щоб кошти почали надходити якнайшвидше, варто подати весь пакет документів до кінця поточного місяця. Зробити це можна у сервісних центрах ПФУ, місцевих ЦНАПах або через уповноважених осіб місцевих рад.

Для успішного оформлення вам знадобляться:

заява;

декларація про доходи;

висновок лікарської комісії та довідка МСЕК.

Якщо ви прописані за різними адресами, але живете разом, доведеться додатково взяти Акт обстеження матеріально-побутових умов. Водночас документи, інформація про які вже є в державних електронних реєстрах, повторно подавати не потрібно.

Що відомо про передісторію цих виплат та медичні довідки

На практиці українці нерідко стикаються з бюрократичними перепонами, коли лікарсько-консультативні комісії вимагають попереднього стаціонарного лікування хворого для видачі довідки.

Як вже повідомлялося, держава передбачає й інші види соціальної підтримки для вразливих категорій. Зокрема, окремі пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату у 150 гривень, якщо вони самостійно виховують неповнолітніх дітей, а їхня загальна пенсія не перевищує встановлених лімітів.