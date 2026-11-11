Уход за родственником может приносить деньги: кому платит государство

Кому положена финансовая выплата за уход

Украинцы, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического заболевания и ухаживающие за ней, имеют право на ежемесячное пособие. В 2026 году максимальный размер такой компенсации достигает 3209 гривен, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

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При этом размер выплаты не является фиксированным, ведь он определяется индивидуально для каждой семьи. Главным критерием при расчетах выступает среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев.

Каковы основные условия для начисления средств

Важно понимать, что деньги начислят только при условии, если человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Этот факт должен быть обязательно подтвержден официальным заключением врачебной комиссии.

Кроме того, базовым требованием является совместная регистрация или фактическое проживание в одном жилом помещении. Интересно, что ваше официальное трудоустройство никаким образом не лишает вас права на эти деньги, поэтому увольняться с работы не придется.

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Куда подавать заявление и как долго будет действовать выплата

Обычно государство утверждает такую помощь на шесть месяцев, после чего процедуру нужно повторять. Однако, если вы являетесь неработающим пенсионером, этот срок автоматически продлевается до одного года.

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Чтобы средства начали поступать как можно быстрее, стоит подать весь пакет документов до конца текущего месяца. Сделать это можно в сервисных центрах ПФУ, местных ЦПАУ или через уполномоченных лиц местных Рад.

Для успешного оформления вам понадобятся:

заявление;

декларация о доходах;

заключение врачебной комиссии и справка МСЭК.

Если вы прописаны по разным адресам, но живете вместе, придется дополнительно взять Акт обследования материально-бытовых условий. При этом документы, информация о которых уже есть в государственных электронных реестрах, повторно подавать не нужно.

Что известно о предыстории этих выплат и медицинских справках

На практике украинцы нередко сталкиваются с бюрократическими препятствиями, когда врачебно-консультативные комиссии требуют предварительного стационарного лечения больного для выдачи справки.

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Как уже сообщалось, государство предусматривает и другие виды социальной поддержки для уязвимых категорий населения. В частности, некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 150 гривен, если они самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, а их общая пенсия не превышает установленных лимитов.