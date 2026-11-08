Пенсионерам доплатят по 150 гривен: кому начислят финансовый бонус

Кому именно предназначена дополнительная выплата

Неработающие граждане, вышедшие на заслуженный отдых и самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 150 гривен.

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Эта государственная гарантия распространяется на получателей пенсий по возрасту, инвалидности или выслуге лет, что сообщает Пенсионный фонд Украины. Эта сумма была утверждена еще в 2008 году постановлением Кабмина, и с тех пор она ни разу не индексировалась.

Какие документы требует ПФУ для оформления

Важный нюанс заключается в том, что ребенок при этом не должен получать никакой другой социальной помощи. Поскольку Пенсионный фонд не имеет доступа к базам данных, подтверждающим факт содержания ребенка, для получения средств необходимо лично обратиться в учреждение.

Заявителю необходимо предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, понадобится специальная справка от органа местного самоуправления или управления жилищного фонда, официально подтверждающая факт самостоятельного воспитания несовершеннолетнего.

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В каких случаях надбавку могут отменить

Финансовая поддержка действует ровно до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, но существуют строгие ограничения в отношении статуса самого пенсионера. Если человек решит официально устроиться на работу или открыть ФЛП, выплаты немедленно прекращаются.

Граждане должны уведомить ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, иначе впоследствии придется вернуть излишне выплаченную сумму– предупреждают специалисты фонда.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинским пенсионерам

Помимо выплат на детей, украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы, которые зависят от возраста или статуса. Как уже сообщалось, наиболее распространенной является " возрастная надбавка ": после 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Главное условие для получения полной возрастной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе с бонусом не превышала жесткий предел в 10 340 гривен.