Доплату к пенсии по возрасту ограничили: кому больше не будут выплачивать деньги

Кому и почему могут сократить возрастную надбавку

Размер дополнительных выплат напрямую зависит от того, сколько вы уже получаете от государства. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, главное условие для получения полной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе с бонусом не превышала жесткий предел в 10 340,35 гривен.

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Законодательство четко фиксирует максимальные размеры возрастных бонусов. Украинцы в возрасте от 70 до 75 лет могут рассчитывать на сумму до 300 гривен, от 75 до 80 лет – до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

Если ваша базовая пенсия уже приближается к установленному государством максимуму, доплату пропорционально уменьшат.

Например! Если 80-летний пенсионер получает выплату в размере 10 200 гривен, то вместо обещанных 570 гривен он получит лишь 140,35 гривны, чтобы общий доход не превысил допустимый порог.

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Нужно ли обращаться в фонд для получения денег

Никаких дополнительных заявлений или визитов в государственные учреждения не требуется, ведь бюрократия сведена к минимуму. Система автоматически начисляет средства со дня достижения соответствующего возраста, независимо от вашего страхового стажа, вида пенсии или факта трудоустройства.

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Впрочем, масштабных индексаций до конца 2026 года правительство не планирует, поскольку последний массовый перерасчет состоялся еще весной, а следующий ожидается в марте 2027 года. В то же время украинские пенсионеры имеют право на другие финансовые бонусы, в частности за сверхнормативный стаж.

Как уже сообщалось, каждый дополнительный год официальной работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин оценивается в 1% от базовой пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.