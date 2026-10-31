Перерасчет пенсии в ноябре: кому автоматически повысят выплаты с 1-го числа

Кому автоматически перечислят выплаты уже в этом месяце

С 1 ноября украинцы, достигшие возраста 70, 75 или 80 лет, начнут получать специальные возрастные надбавки к основному размеру пенсии. Сумма доплаты составит от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории, что сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Кировоградской области.

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Однако размер денежного бонуса четко привязан к возрасту пенсионера. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет будут получать до 300 гривен ежемесячно, лица в возрасте 75–79 лет могут рассчитывать на 456 гривен, а украинцам от 80 лет и старше государство будет доплачивать до 570 гривен.

Однако существует важный финансовый лимит. Если общий размер пенсии человека вместе со всеми возможными доплатами превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не назначается. Также в ПФУ отмечают, что эти суммы не суммируются при переходе в новую категорию. Например, когда пенсионеру исполняется 75 лет, его предыдущая доплата в размере 300 гривен просто увеличивается на 156 гривен, а не добавляется к ней.

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Как получить деньги за сверхнормативный стаж

Украинцы, проработавшие дольше установленной нормы, также имеют право на финансовый бонус. Каждый дополнительный год официальной работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин оценивается в 1% от базовой пенсии.

Однако эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

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Если у мужчины 40 лет стажа, ему доплатят за 5 лет сверхнормативной работы, что сейчас составляет почти 130 гривен– поясняют эксперты.

Уже в следующем году эта сумма увеличится, ведь прожиточный минимум планируется повысить до 2 878 гривен.

Что известно о предыстории выплат и других видах помощи

Масштабных индексаций до конца 2026 года правительство не планирует, поскольку последний массовый перерасчет состоялся еще весной, а следующий ожидается в марте 2027 года. В то же время государство продолжает поддерживать уязвимые категории населения. Как мы писали ранее, минимальная пенсия по инвалидности с 1 ноября остается привязанной к возрастным выплатам, причем лица с I группой получают 100% от суммы, а минимальный порог зафиксирован на уровне 2 595 гривен.

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Для ветеранов войны действуют специальные гарантии, согласно которым выплаты для I группы достигают 18 885 гривен. Если же украинцам не хватает страхового стажа для выхода на заслуженный отдых, они могут официально докупить необходимые месяцы, заключив соответствующий договор с Пенсионным фондом.