Перерахунок пенсії у листопаді: кому автоматично підвищать виплати з 1 числа

Кому автоматично перерахують виплати вже цього місяця

З 1 листопада українці, які досягли віку 70, 75 або 80 років, почнуть отримувати спеціальні вікові надбавки до основного розміру пенсії. Сума доплати складатиме від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії, про що повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області.

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Однак розмір грошового бонусу чітко прив'язаний до віку пенсіонера. Громадяни від 70 до 74 років отримуватимуть до 300 гривень щомісяця, особи віком 75-79 років можуть розраховувати на 456 гривень, а українцям від 80 років і старше держава доплачуватиме до 570 гривень.

Проте існує важливий фінансовий ліміт. Якщо загальний розмір пенсії людини разом з усіма можливими доплатами перевищує 10 340,35 гривні, вікова надбавка не призначається. Також у ПФУ наголошують, що ці суми не плюсуються при переході в нову категорію. Наприклад, коли пенсіонеру виповнюється 75 років, його попередня доплата у 300 гривень просто збільшується на 156 гривень, а не додається до неї.

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Як отримати гроші за понаднормовий стаж

Українці, які працювали довше встановленої норми, також мають право на фінансовий бонус. Кожен додатковий рік офіційної роботи понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок оцінюється в 1% від базової пенсії.

Однак ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

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Якщо чоловік має 40 років стажу, йому доплатять за 5 років понаднормової роботи, що зараз складає майже 130 гривень– пояснюють експерти.

Вже наступного року ця сума зросте, адже прожитковий мінімум планується збільшити до 2 878 гривень.

Що відомо про передісторію виплат та інші види допомоги

Масштабних індексацій до кінця 2026 року уряд не планує, оскільки останній масовий перерахунок відбувся ще навесні, а наступний очікується у березні 2027 року. Водночас держава продовжує підтримувати вразливі категорії населення. Як ми писали раніше, мінімальна пенсія по інвалідності з 1 листопада залишається прив'язаною до вікових виплат, де особи з І групою отримують 100% від суми, а мінімальна межа зафіксована на рівні 2 595 гривень.

Для ветеранів війни діють спеціальні гарантії, де виплати для І групи сягають 18 885 гривень. Якщо ж українцям не вистачає страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок, вони можуть офіційно докупити необхідні місяці, уклавши відповідний договір з Пенсійним фондом.