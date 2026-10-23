Мінімальна пенсія по інвалідності з 1 листопада: скільки платитимуть українцям

Як формується розмір пенсії по інвалідності

Розмір щомісячної допомоги безпосередньо прив'язаний до пенсії за віком, де особи з І групою отримують 100% від суми, з ІІ групою – 90%, а з ІІІ групою – 50%. При цьому виплата не може бути меншою за прожитковий мінімум у 2 595 гривень, про що повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

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Колишні захисники мають право на підвищене забезпечення. Для військових строкової служби мінімальні виплати стартують від 7 100 гривень для ІІІ групи та сягають понад 8 116 гривень для І групи.

Водночас уряд затвердив спеціальні гарантії для ветеранів та учасників бойових дій, які отримали інвалідність через війну. Їхні мінімальні пенсії є найвищими:

І група отримує 18 885 гривень;

ІІ група – 15 494 гривні;

а ІІІ група – 10 625 гривень.

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Громадяни, чия інвалідність пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, також захищені окремими лімітами. Для них мінімальна межа становить від 6 813 гривень для ІІІ групи до 11 048 гривень для І групи.

Для безпосередніх ліквідаторів діють ще вигідніші умови розрахунку, які можуть базуватися на п'ятикратному розмірі мінімальної зарплати.

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Чи буде додаткове підвищення виплат

Масового підвищення цих виплат восени не передбачається, адже остання масштабна індексація відбулася ще у березні 2026 року. Як ми писали раніше, наступний плановий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Проте пенсіонери можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковим надбавкам. Громадяни, які досягли 70-річного віку, щомісяця додатково отримують від 300 до 570 гривень до своєї основної пенсії.