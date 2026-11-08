Пенсіонерам доплатять по 150 гривень: кому зарахують фінансовий бонус

Кому саме призначена додаткова виплата

Непрацюючі громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок і самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень.

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Ця державна гарантія поширюється на отримувачів пенсій за віком, інвалідністю або вислугою років, про що пише Пенсійний фонд України. Цю суму затвердили ще у 2008 році постановою Кабміну, і відтоді вона жодного разу не індексувалася.

Які документи вимагає ПФУ для оформлення

Важливий нюанс полягає в тому, що дитина при цьому не повинна отримувати жодної іншої соціальної допомоги. Оскільки Пенсійний фонд не має доступу до баз даних, які б підтверджували факт утримання дитини, для отримання коштів потрібно особисто звернутися до установи.

Заявнику необхідно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку та свідоцтво про народження дитини.

Крім того, знадобиться спеціальна довідка від органу місцевого самоврядування або управління житлового фонду, яка офіційно підтверджує факт самостійного виховання неповнолітнього.

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У яких випадках надбавку можуть скасувати

Фінансова підтримка діє рівно до моменту, поки дитині не виповниться 18 років, але є суворі обмеження щодо статусу самого пенсіонера. Якщо людина вирішить офіційно працевлаштуватися або відкрити ФОП, виплати негайно припиняються.

Громадяни повинні повідомити ПФУ про зміну життєвих обставин, інакше потім доведеться повернути надміру виплачену суму– попереджають фахівці фонду.

Які ще фінансові бонуси доступні українським пенсіонерам

Окрім виплат на дітей, українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу. Як вже повідомлялося, найпоширенішою є вікова доплата: після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.

Головна умова для отримання повної вікової компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з бонусом не перевищувала жорстку межу у 10 340 гривень.