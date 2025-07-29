До 3 100 гривень: деякі українці отримають підвищені пенсії у серпні

У серпні українцям доступні два види доплати до пенсії. Це надбавка за вік і грошова допомога до Дня Незалежності.

Хто отримає "вікову надбавку" у серпні?

Такий різновид доплати до пенсії доступний українцям з 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році розмір виплат такий:

З 70 років – щомісячна доплата у розмірі 300 гривень;

З 75 років – доплата 456 гривень;

З 80 років – доплата 570 гривень.

Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.

Хто отримає виплати до Дня Незалежності?

Виплата до Дня Незалежності доступна окремим категоріям пенсіонерів та надійде разом з пенсією у серпні. Додатково звертатися із заявою до ПФУ для цього не потрібно.

Найбільші виплати до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також гроші отримають українці, які мають інвалідність через війну. Розмір виплати залежить від групи інвалідності:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

1 000 гривень можуть отримати пенсіонери, серед яких є:

УБД;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих УБД, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.