До 3 100 гривень: деякі українці отримають підвищені пенсії у серпні
- У серпні українці від 70 років отримають щомісячну "вікову надбавку" до пенсії, що залежить від віку та розміру пенсії.
- До Дня Незалежності пенсіонери з особливими заслугами, інвалідністю через війну, та інші категорії отримають додаткові виплати від 450 до 3 100 гривень.
У серпні українцям доступні два види доплати до пенсії. Це надбавка за вік і грошова допомога до Дня Незалежності.
Хто отримає "вікову надбавку" у серпні?
Такий різновид доплати до пенсії доступний українцям з 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році розмір виплат такий:
- З 70 років – щомісячна доплата у розмірі 300 гривень;
- З 75 років – доплата 456 гривень;
- З 80 років – доплата 570 гривень.
Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.
Хто отримає виплати до Дня Незалежності?
Виплата до Дня Незалежності доступна окремим категоріям пенсіонерів та надійде разом з пенсією у серпні. Додатково звертатися із заявою до ПФУ для цього не потрібно.
Найбільші виплати до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також гроші отримають українці, які мають інвалідність через війну. Розмір виплати залежить від групи інвалідності:
- І група – 3 100 гривень;
- II група – 2 900 гривень;
- III група – 2 700 гривень.
1 000 гривень можуть отримати пенсіонери, серед яких є:
- УБД;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.
650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих УБД, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.