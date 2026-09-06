Деяким пенсіонерам нарахують по 600 гривень до пенсії

Деякі українські пенсіонери мають законне право на фінансовий бонус від держави. Проте для нарахування цих коштів потрібно вчасно подати правильний пакет документів.

Кому доплачуватимуть до пенсії щомісяця?

Пенсіонери, які офіційно мають статус учасника бойових дій (УБД), отримують щомісячну надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році ця сума становить 648 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Важливо пам'ятати, що сукупний розмір пенсійних виплат для таких громадян не може бути меншим за 6 197 гривень. Якщо після всіх індексацій та підвищень нарахована сума не досягає цієї позначки, держава автоматично призначає адресну допомогу, щоб покрити різницю та захистити гаманець ветерана.

Як вийти на пенсію достроково?

Статус УБД дає суттєву перевагу – можливість вийти на заслужений відпочинок раніше загальноприйнятого віку. Чоловіки можуть оформити виплати у 55 років за наявності 25 років страхового стажу, а жінки – у 50 років, якщо мають щонайменше 20 років стажу.

Остаточний розмір пенсії розраховується індивідуально для кожної людини. Він безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу та офіційного грошового забезпечення під час служби.

Які документи потрібні для оформлення?

Щоб гроші почали надходити на рахунок, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Із собою обов'язково треба мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД, військовий квиток, довідку про участь в обороні України, а також трудову книжку та довідку про грошове забезпечення.

До речі, якщо пенсіонер вирішить повернутися на військову службу, виплату вже призначеної пенсії та всіх відповідних надбавок не припинять.

Які ще бонуси доступні українцям восени?

Нагадаємо, що у вересні окремі категорії громадян, зокрема ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати одноразову виплату до 3 100 гривень. Якщо ці кошти не надійшли автоматично у серпні, ПФУ радить подати заяву до 1 жовтня.

Крім того, в Україні діють автоматичні вікові надбавки. Як вже повідомлялося раніше, пенсіонерам від 70 років щомісяця доплачують 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, а після 80 років цей бонус зростає до 570 гривень.