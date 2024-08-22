Деякі українці отримають додаткові виплати до кінця 2024 року

Міжнародна організація надала фінансову підтримку для українських пенсіонерів, яка передбачає можливість отримання додаткових виплат до основних пенсій.

Доплати для українців з маленькими пенсіями

Українці з невеликими пенсіями мають можливість отримати спеціальні доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Завдяки цій ініціативі вже було виплачено 2 мільярди гривень, а понад 470 тисяч українських пенсіонерів вже отримали додаткові кошти.

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Як зазначила перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак, завдяки проєкту вдалося надати допомогу найуразливішим літнім українцям, які не могли самостійно звернутися за підтримкою

Як довго буде діяти програма? Програма, запущена в серпні 2023 року, триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Фінансування програми забезпечують Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Європейський Союз, Швеція, Швейцарія та приватні донори.

Пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій і отримують пенсію менше ніж 3250 гривень, мають можливість отримати додаткові виплати. Важливо, що ці доплати доступні лише тим, хто з 1 березня 2023 року не отримував жодної додаткової допомоги від міжнародних організацій або виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Зауважте! Для отримання виплат, що покривають різницю між 3 250 гривнями та розміром вашої пенсії, не потрібно подавати жодних заяв. Доплата буде нарахована автоматично на основі даних Пенсійного фонду України.