Доплаты для украинцев с маленькими пенсиями

Украинцы с небольшими пенсиями имеют возможность получить специальные доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Благодаря этой инициативе уже было выплачено 2 миллиарда гривен, а более 470 тысяч украинских пенсионеров уже получили дополнительные средства.

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Как отметила первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак, благодаря проекту удалось оказать помощь уязвимым пожилым украинцам, которые не могли самостоятельно обратиться за поддержкой

Как долго будет действовать программа?

Программа, запущена в августе 2023 года, продлится как минимум до конца 2024 года. Финансирование программы обеспечивают Германия, Норвегия, Финляндия, Европейский Союз, Швеция, Швейцария и частные доноры.

Пенсионеры, которые проживают в зоне боевых действий и получают пенсию меньше 3250 гривен, имеют возможность получить дополнительные выплаты. Важно, что эти доплаты доступны только тем, кто с 1 марта 2023 года не получал никакой дополнительной помощи от международных организаций или выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Обратите внимание! Для получения выплат, покрывающих разницу между 3 250 гривнами и размером вашей пенсии, не нужно подавать никаких заявлений. Доплата будет начислена автоматически на основе данных Пенсионного фонда Украины.