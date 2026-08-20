Майже 1300 гривень на місяць: хто з пенсіонерів може отримати таку доплату з 1 вересня

Непрацюючі військові пенсіонери в Україні мають право на спеціальну щомісячну доплату. Ця виплата надається за кожного непрацездатного члена сім'ї, якого вони утримують.

Який розмір цієї доплати

Розмір цієї надбавки розраховують як 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, у 2026 році цей показник становить 1 297,50 гривні на місяць за одну людину на утриманні, згідно із Законом України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Нарахування здійснюють безпосередньо за кожного непрацездатного родича, який перебуває на утриманні колишнього військовослужбовця. Наприклад, якщо пенсіонер утримує двох таких осіб, загальна сума щомісячної доплати сягає 2595 гривень.

Зверніть увагу! Виплата призначається військовим пенсіонерам, які вже не працюють та отримують пенсію за вислугу років або у зв'язку з інвалідністю.

Зауважимо, наявність непрацездатного родича в сім'ї не завжди гарантує автоматичне призначення грошової допомоги. Головною умовою є відсутність у такої особи власних соціальних чи пенсійних виплат.

Доплату не призначать, якщо член родини вже отримує пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу або спеціальні виплати для осіб з інвалідністю. Перед подачею документів варто детально перевірити статус усіх отримувачів у родині.

Крім того, пенсіонер не повинен провадити будь-яку підприємницьку діяльність або працювати за цивільно-правовими чи трудовими договорами.

Як швидко оформити таку доплату до пенсії

Звернутися за призначенням надбавки можна особисто. Для цього необхідно завітати до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Також заяву разом із необхідними документами можна подати дистанційно через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення знадобляться документи, що:

посвідчують особу заявника;

підтверджують родинні зв'язки та факт спільного проживання.

Також необхідно надати докази перебування родича на утриманні та довідку про відсутність доходів і роботи.

До слова, українські пенсіонери мають право і на інші доплати. Зокрема, за віком. Така надбавка надається тим, хто старше 70 років і має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні. Варіюється вікова доплата, залежно від віку, в межах 300 – 570 гривень.